الدول الإفريقية تهتم بالأسلحة والمعدات الحديثة الروسية

أعلن رئيس مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، ألكسندر ميخييف، على هامش منتدى "روسيا – إفريقيا" أن بلاده تورد العام الجاري إلى 9 بلدان إفريقية أسلحة بحوالي 4 مليارات دولار.

وقال إنه سيجري محادثات مع قيادات 15 دولة إفريقية بشأن تصدير الأسلحة الروسية.

وأقامت "روس أوبورون أكسبورت" في إطار المنتدى معرضا للأسلحة والمعدات الحربية التي تثير اهتمام إفريقيا.

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ويتضمن المعرض منتجات شركة "كلاشينكوف" وبالدرجة الأولى رشاش "آكا – 200" الحديث وقاذف القنابل "غي بي – 34" والمسدس الرشاش "فيتياز – إس – إن" للقوات الخاصة وبندقيات القنص بمختلف الأنواع.

وفيما يتعلق بالمعدات الحربية فإن المعرض قدم نماذج حديثة من عربات تيغر" المدرعة للقيادة والاستطلاع و"أورال" و"تايفون" لنقل الأفراد.

وهناك طائرات ومروحيات حربية تمثلها مروحية "مي – 35 بي" ومقاتلة "ميغ – 35 " الخفيفة متعددة المهام، فضلا عن مروحية "آنسات" المدنية الخفيفة.

وكشفت روسيا في المعرض عن وسائل الحرب الإلكترونية القادرة على اعتراض وإسقاط الدرونات صغيرة الحجم على مسافات مختلفة والتي تشكل خطورة على المطارات وغيرها من المنشآت المدنية والعسكرية الهامة. ومن بينها أنظمة "سبسان – بيكاس"،" لوتش – بي إر أو"، " بيشال – بي إر أو"، "تاران"، روبيج – أوتوماتيكا".

وقدم المعرض كذلك مجسمات لبعض النماذج من الأسلحة المهمة. ومن بينها "منظومة "تور" للدفاع الجوي"، ومنظومة "بانتسير" للصواريخ والمدافع المضادة للجو، ومروحيات "مي - 117" وطائرات "ياك - 130" للتدريب والقتال.

المصدر: روسيسكايا غازيتا