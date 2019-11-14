مصر.. اكتشاف قطط محنطة كبيرة الحجم

زار وزير الآثار المصري خالد العناني، صباح اليوم الخميس، منطقة جبانة سقارة الأثرية، لتفقد الكشف الأثري الذي سيجري الإعلان عنه، السبت المقبل.

إقرأ المزيد

وعثرت البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة، على مجموعة كبيرة من القطط المحنطة بعضها بحجم كبير، وسيتم الكشف وسرد التفاصيل، في مؤتمر صحفي بالمنطقة.

بالإضافة إلى ذلك تقوم البعثة في المنطقة بمشروع ترميم هرم زوسر المدرج، تمهيدا لافتتاحه قريبا.

المصدر: وكالات