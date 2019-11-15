روسيا تصمم قاذف لهب ثقيل حديث

يجب أن تنتهي عملية تصميم قاذف اللهب الروسي الثقيل " "توس – 2" (توسوتشكا) وتسليمه لوحدات الجيش الروسي بحلول مايو المقبل.

أعلن ذلك قائد قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية، إيغور كيريلوف.

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وقال إن قاذف اللهب الجديد يتوقع أن يشارك في العرض العسكري الذي سيقام يوم 9 مايو المقبل في الساحة الحمراء بمناسبة حلول الذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية.

وكانت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن "توسوتشكا" سيخضع للاختبار الحكومي نهاية العام الجاري، ثم سيسلم أول نموذج منها لوحدات الوقاية الإشعاعية والكيميائية في الجيش الروسي لتستخدم جنبا إلى جنب سابقتيه "بوراتينو" و"سولتسيبيوك".

وأشارت الصحيفة إلى أن "توسوتشكا" ستنصب على منصة مدولبة خلافا لسابقته "سولتسيبيوك" المجنزرة، مضيفة أن مصممي قاذف اللهب الثقيل الجديد اتخذوا هذا القرار آخذين بالحساب خبرة استخدام قاذفات اللهب الثقيلة في ظروف الصحراء.

المصدر: روسيسكايا غازيتا