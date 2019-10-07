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لافروف: ماضون في تنفيذ عقود توريد الأسلحة إلى العراق

أخبار العالم العربي

لافروف: ماضون في تنفيذ عقود توريد الأسلحة إلى العراق
kalashnikov.media
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا، التي تعد ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، ستقوم بتنفيذ عقود توريد الأسلحة إلى العراق.

وقال وزير الخارجية الروسي، عقب لقائه نظيره العراقي في بغداد: "نتشارك في الرأي بشأن ضرورة تنفيذ قرارات اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، التي عقدت في شهر أبريل، كما سنقوم بتنفيذ عقود توريد المنتجات العسكرية إلى العراق"

يتبع ..

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