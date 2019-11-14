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"أفانغارد" تدخل الخدمة في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية

العلوم والتكنولوجيا

Sputnik Russian Defence Ministry
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مصدر لها في مجمع الصناعات الحربية بأن إحدى فرق الصواريخ الاستراتيجية تتسلم نهاية نوفمبر الجاري أو مطلع ديسمبر القادم صاروخين من طراز "أفانغارد".

وقال المصدر إن هذين الصاروخين يزودان برؤوس قتالية فرط الصوتية.

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وأوضح أن "أفانغارد" عبارة عن صاروخ " أو إر – 100 إن" ("ستيليت" حسب تصنيف الناتو) الذي دخل في حوزة الجيش السوفيتي عام 1975. لكنه يحمل رؤوسا قتالية فرط الصوتية تفوق سرعة الصوت بمقدار  20 – 30 مرة.
ويبلغ طول الصاروخ 24 مترا،  وقطره 2.5 متر، ووزنه 105 أطنان، ووزن الرأس القتالية 4350 كيلوغراما، ومداه 10 آلاف كيلومتر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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