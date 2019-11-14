5 روبوتات روسية تشكل منظومة آلية مقاتلة

كشف برنامج "فوينايا بريومكا" الذي قدمته قناة "زفيزدا" التلفزيونية العسكرية الروسية عن منظومة روسية آلية فريدة من نوعها تسمى بـ"كونغاس".

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وتتضمن المنظومة 5 روبوتات من مختلف الأنواع والأوزان يمكن التحكم فيها من مركز واحد وفي إطار شبكة معلوماتية واحدة.

ومن بينها روبوت منقول يزن 12 كيلوغراما، روبوت خفيف بوزن 200 كيلوغرام، روبوت مقطور بوزن طنين، روبوت مقاتل ذاتي القيادة من طراز "نيريختا" ونسخة آلية من مدرعة "راكوشكا".

وتخضع حاليا كل تلك الروبوتات للاختبارات في معهد البحوث العلمية المركزي التابع لوزارة الدفاع الروسية.

يذكر أن روسيا أطلقت في الآونة الأخيرة عددا من الروبوتات المقاتلة وهي: "أوران – 9"، "نيريختا"، سوراتنيك"، "بلاتفورما –إم"، "أرغو".

المصدر: زاشيشات روسيا