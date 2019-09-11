المدفع الأوتوماتيكي عيار 57 ملم قاتل الدرونات

أثبتت العمليات الحربية الجارية في كل من اليمن وسوريا والعراق استخدام درونات لا تنتج صناعيا فحسب بل ودرونات مبتكرة رخيصة.

ويقول الخبراء إن الجيوش الكثيرة ستواجه قريبا مشكلة استخدام أسراب من الدرونات.

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أتت منظومة "2 إس 38" (ديريفاتسيا) ذاتية الحركة المضادة للجو وسيلة فعالة لمكافحة أسراب الدرونات. وكشف لأول مرة عن تلك العربة في منتدى "الجيش – 2019" الذي أقيم صيفا في ضواحي موسكو.

وتم تصنيع تلك المنظومة على منصة عربة "بي إم بي – 3" المتميزة بسرعة وقدرة فائقة على المناورة واجتياز الموانع المائية.

ويشكل المدفع الأوتوماتيكي سريع الرمي عيار 57 ملم أساسا لأسلحة المنظومة. ويمكن أن يرمي المدفع إلى مدى 6000 متر وارتفاع 4500 متر. وذلك بسرعة رمي 120 طلقة في الدقيقة.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية بأن المهندسين الروس صمموا لهذا المدفع ذخائر ذكية خاصة يتم تفجيرها عن بعد لتدمر أكبر مجموعة من الدرونات بسحابة من العناصر المدمرة.

ومن مميزات المنظومة كذلك قدرتها على اكتشاف الأهداف الجوية صغيرة الحجم على مسافة حتى 10000 متر.

وبطبيعة الحال فإن منظومة "ديريفاتسيا" تستطيع مكافحة مختلف أنواع الصواريخ المجنحة والصواريخ التي تطلقها راجمات الصواريخ، فضلا عن مكافحة الدرونات والمدرعات الخفيفة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا