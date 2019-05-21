شاهد.. بيلاروس تكشف في معرض " ميليكس - 2019 " عن منظومة "ديريفاتسيا" الروسية

قال مصدر في مجمع الصناعات الحربية البيلاروسية إن منظومة " ديريفاتسيا " للمدافع الأوتوماتيكية المضادة للجو بعيار 57 ملم تزودت بنظام التسديد البصري الإلكتروني البيلاروسي الصنع.

وأشار إلى أن هذا النظام يضمن الرصد البانورامي داخل قطاع معين. كما أنه يضمن اكتشاف الهدف ليلا ونهارا.

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وأوضح الناطق أن نظام التسديد الجديد الذي تزودت به منظومة "ديريفاتسيا" الروسية الصنع يمكن أن تواجه أية أخطار بفضل وجود مستشعرات تضم مقياس المسافة الليزري والكاميرا التلفزيونية وجهاز الرؤية الليلية.

وأضاف إن شركة "بيلينغ" البيلاروسية هي التي تولت تصميم نظام اكتشاف الأهداف والتسديد لمنظومة "ديريفاتسيا" للمدافع المضادة للجو عيار 57 ملم.

يذكر أن تلك المنظومة كشف عنها للمرة الأولى في منتدى "الجيش – 2018" في أغسطس الماضي من قبل وزارة الدفاع الروسية. وتم تصميمها على أساس عربة المشاة القتالية "بي إم بي – 3" كما تم تزويدها بمدفع أوتوماتيكي عيار 57 ملم.

جدير بالذكر أن عربة "بي إم بي-3" التي نصبت عليها منظومة "ديريفاتسيا" مزودة ببرج غير مأهول متحكم فيه عن بعد، يتضمن مدفعا أوتوماتيكيا عيار 57 ملم بسرعة إطلاق 500 طلقة في الدقيقة إلى مدى 6 كيلومترات. ورشاشا مزدوجا عيار 7.62. كما تزودت العربة بنظام إدارة للنيران ومنظومة للحرب الإلكترونية.

المصدر: سلاح روسيا