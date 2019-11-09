الجيش الروسي يتسلم أول مقاتلة من الجيل الخامس نهاية العام الجاري

أعلن النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن مقاتلة "سو-57" الروسية للجيل الخامس جاهزة عمليا. وسيتم تسليمها للقوات الجوية والفضائية الروسية نهاية العام الجاري.

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أما المقاتلة الثانية من هذا النوع فسيتم إنتاجها عام 2020. وفيما يتعلق ببقية الطائرات سيزداد لاحقا حجم إنتاجها أضعافا.

وأعاد، كريفوروتشكو، إلى الأذهان أن عملية الإنتاج الصناعي لـ"سو-57" انطلقت عام 2018. وشهد "منتدى الجيش – 2019 " التقني العسكري توقيع اتفاقية إنتاج 76 مقاتلة للجيل الخامس بين وزارة الدفاع وشركة "سوخوي".

يذكر أن "سو-57" هي أول طائرة حربية روسية تتفق تماما مع كافة شروط الجيل الخامس، علما أنها أكثر تخفيا عن الرادارات. وتم تزويدها بأحدث الأجهزة الإلكترونية. وهي قادرة على التسارع حتى سرعة الصوت دون تشغيل نظام الاستهلاك الزائد للوقود (الفورساج).

جدير بالذكر أن المقاتلات الروسية للجيل الخامس التي سلمت قبل ذلك للجيش الروسي عبارة عن مقاتلات اختبارية.

المصدر: نوفوستي