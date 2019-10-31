كشفت مجلة "Scramble Magazine" المتخصصة في شؤون الطيران أن حلف الناتو أطلق على مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو – 57" اسما رمزيا هو "المجرم".

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وأوضحت المجلة أن حلف شمال الأطلسي أطلق على هذه المقاتلة الحديثة في فترة التطوير اسما آخر هو "فرازور"، لكنه أطلق اسم "المجرم" رسميا على "سو – 57" بعد دخولها مرحلة التصنيع النهائي.

ولا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي بشأن الاسم الرمزي الذي اختاره الناتو لمقاتلة الجيل الخامس "سو – 57" التي كانت تعرف في السابق باسم "باك فا".

ويقول القائمون على تطوير هذه المقاتلة الروسية الفريدة التي نفذت أول تجربة طيران في عام 2010، إن مزاوجتها بين القدرة على المناورة الفائقة والطيران بسرعة تفوق الصوت، علاوة على تزويدها بمنظومات إلكترونية حديثة، وتمتعها بقدرات تخفي عن الرادارات، يمنحها تفوقا على منافساتها.

يذكر أن حلف شمال الأطلسي يستخدم مثل هذه الرموز لتحديد وتصنيف الأسلحة المختلفة البرية والبحرية والجوية التي تنتجها الدول المصنفة على أنها "خصوم محتملون" مثل الاتحاد السوفيتي في السابق وروسيا والصين في الوقت الحالي.

المصدر: نوفوستي