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صحيفة أمريكية تشير إلى دول قد تشتري "سو-57" الروسية

العلوم والتكنولوجيا

صحيفة أمريكية تشير إلى دول قد تشتري
Sputnik Vladimir Ostapkovitch
صورة أرشيفية
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كشفت روسيا في معرض" ماكس – 2019" للطيران والفضاء عن نموذج قابل للتصدير من مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس.

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وأشارت صحيفة "National The National Interest " الأمريكية إلى 5 دول يمكن أن تشتري تلك الطائرة في المستقبل.

وهي ميانمار التي بدأت تهتم بـ"سو-57"، مع العلم أنها قد وقعت مع مؤسسة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية اتفاقية استبدال "ميغ – 29" السوفيتية بـ"سو-30 إس إم" الروسية. ومن غير المستبعد أن تقرر شراء "سو-57" أيضا.

وهناك الجزائر التي تعتبر دولة شريكة لروسيا منذ زمن بعيد. وقد أبدت اهتماما بشراء مقاتلة "سو-35" ويمكنها شراء "سو-57" في حال عرض سعر مقبول.

وضمن تلك القائمة تركيا. وقالت الصحيفة إن فشل صفقة شراء "إف – 35" الأمريكية يمكن أن تدفع بها إلى اقتناء "سو-57" الروسية.

وأخيرا أشارت الصحيفة إلى الصين التي يمكن أن تشتري مقاتلة "سو-57 إي" لتستخدمها لأغراض التدريب والبحوث العلمية والتقنية.

أما الدولة الخامسة فهي الهند التي رفضت أولا شراء سو-57" حتى يستخدمها الجيش الروسي. لكنها انتقلت مؤخرا من موقف الرفض إلى موقف الانتظار.

المصدر:  روسيسكايا غازيتا

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