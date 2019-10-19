مسؤول روسي: لا نستبعد اختيار تركيا المقاتلات الروسية من الجيل الجديد

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن تركيا تولي اهتماما كبيرا لمقاتلات "سو-35" و"سو-57" الروسية الحديثة.

وفي تصريح لوكالة "إنترفاكس" اليوم السبت، قال بوريسوف، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك مفاوضات بين موسكو وأنقرة حول شراء تركيا المقاتلات الروسية من هذين النوعين: "كان هناك اهتمام حقيقي، لكن الاختيار يعود للأتراك. ذلك أنهم اختاروا (منظومة) إس-400 ودافعوا عن حقهم في اقتناء هذه المنظومة. إذ ليس من المستبعد أن يقع اختيارهم على طائراتنا الحربية".

ولفت نائب رئيس الوزراء، المسؤول في الحكومة الروسية عن قطاع الصناعات الحربية، إلى أن طائرة "سو-35" أثبتت فعاليتها في سوريا وأنها تعد إحدى أفضل الطائرات الحربية من الجيل 4+، فيما تقوم دول عديدة في العالم بتطوير طائرات من الجيل الخامس، "لكني أشك في أن ينجح أحد في الوصول إلى المواصفات التي تتميز بها طائراتنا".

وتم تعريف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على طائرة "سو-35" ومقاتلة "سو-57" متعددة المهام من الجيل الخامس، أواخر أغسطس الماضي، لدى زيارته معرض الطيران "ماكس-2019" في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو. وأبدت تركيا، خلال هذه الزيارة، اهتمامها بهاتين المقاتلتين.

كما قال بوريسوف إن هناك احتمالا كبيرا لعقد صفقة جديدة بين البلدين لشراء أنقرة منظومات روسية جديدة للدفاع الجوي.

وبدأت توريدات منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي إلى تركيا، أواسط شهر يوليو الماضي، وتلتها المرحلة الثانية من التوريدات التي استكملت أواسط سبتمبر.

وأعلن أردوغان سابقا أن المنظومات الروسية ستدخل الخدمة بشكل كامل، في أبريل المقبل.

المصدر: إنترفاكس