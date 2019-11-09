البنتاغون يعترف بتخلف الولايات المتحدة في إنتاج السلاح فرط الصوتي

أشار المتحدث الرسمي باسم البنتاغون المقدم، روبرت كارفر، إلى تفوق الجيش الروسي على نظيره الأمريكي في الإمكانات القتالية.

وقال إن سبب ذلك يعود إلى امتلاك روسيا لتكنولوجيا إنتاج السلاح فرط الصوتي.

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وجاء في حديث أدلى به لمجلة Newsweek أن الولايات المتحدة كانت على مدى أعوام تحتفظ بالزعامة في البحوث العلمية الخاصة بالتكنولوجيات فرط الصوتية. لكنها لم تتجرأ على استخدامها كسلاح فرط صوتي. وحان الوقت، حسب روبرت كارفر، للقضاء على التخلف في هذا المجال.

وأضاف قائلا" إن استخدام السلاح فرط الصوتي يعتبر من اهم أولوياتنا. وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على هيمنتنا في ميادين كافة العمليات الحربية".

ونقلت الصحيفة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله في مراسم منح الرتب العسكرية لضباط الجيش الروسي إن روسيا تعتزم تعزيز قدرتها الدفاعية والبدء في أداء مناورات قتالية باستخدام الأنظمة الحديثة، بما فيها أنظمة السلاح فرط الصوتي وغيرها من التكنولوجيات الحديثة التي لا تمتلكها أي دولة أخرى.

يذكر أن الولايات المتحدة تعمل على تصميم وتصنيع سلاحها فرط الصوتي واختبر البنتاغون الصيف الماضي صاروخ AGM-183A فرط الصوتي الذي وقع عام 2018 اتفاقية اختباره وإنتاجه.

المصدر: روسيسكايا غازيتا