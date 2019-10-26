روسيا تنشر رادارا فرط صوتي في منطقة القطب الشمالي

تسلم الأسطول الشمالي الروسي رادار " روزونانس – إن" القادر على اكتشاف الأهداف المحلقة بسرعة فرط صوتية.

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يبدأ الرادار بالقيام بمناوبات قتالية في أرخبيل "نوفويا زيمليا" (الأرض الجديدة) في نوفمبر المقبل.

وقال مدير عام مركز "ريزونانس" للبحوث العلمية، إيفان نازارينكو، إن " ريزونانس – إن" العامل بمجال الترددات المترية هو رادار ثالث من هذا النوع ينشر في منطقة القطب الشمالي. وقد تم اختباره ليكون جاهزا لكشف الأهداف. ويخصص الرادار لرصد أجواء القطب الشمالي.

Когнитивный радар нового поколения "Резонанс-Н". Фото: "Новый оборонный заказ" pic.twitter.com/6cN2wghy1m — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 25, 2019

أما مجال الترددات المترية الذي يعمل به الرادار فيسمح له باكتشاف الطائرات المصنوعة بواسطة تكنولوجيا "ستيلز" والصواريخ فرط الصوتية المحلقة بسرعة حتى 20 ماك (تزيد بمقدار 22 مرة عن سرعة الصوت).

وبلغ مدى الرادار المذكور 600 كيلومتر على ارتفاع 100 كيلومتر. أما مدى اكتشاف الصواريخ الباليستية فبلغ 1200 كيلومتر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا