اكتشاف سلف للإنسان يمشي على قدمين

اكتشف فريق علماء دولي من ألمانيا وبلغاريا وأستراليا وكندا، متحجرات مجهولة لنوع غامض من الرئيسيات عمرها 11.6 مليون سنة منذ العصر الميوسيني.

وتفيد مجلة Nature، بأن هذا الاكتشاف سيلقي الضوء على شكل السلف المشترك للقرود والبشر.

وأطلق الباحثون على هذا النوع المجهول الذي اكتشفوا عظام أطرافه اسم Danuvius guggenmosi، وتميز بالتعلق بأغصان الأشجار بواسطة أطرافه الأمامية، وبخلاف القرود الأخرى، كانت أطرافه الخلفية مستقيمة، استخدمها للمشي مستقيما. وله ابهام طويلة، ما يدل أنه كان يستند إلى القدم وليس إلى عظام الأصابع.

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وافترض العلماء سابقا، أن المخلوق ذا الساقين تطور من سلف كان يستند دائما على أربعة أطراف ، كما القردة الخضراء المعاصرة، أو الشمبانزي الذي يستند إلى أربعة أطراف ويمكنه السير كذلك على أطرافه الخلفية. ولكن Danuvius guggenmosi لديه طريقة مغايرة للتنقل تجمع بين تسلق الأشجار والسير على الأطراف الخلفية.

المصدر: لينتا. رو