شركة "كاماز "الروسية تساهم في مشروع الشاحنة المسيرة

أنجزت شركة "كاماز" الروسية وجامعة "نزاربايف" الكازاخستانية تحقيق مشروع دولي فريد من نوعه للشاحنة المسيرة "كاماز – 5490 نيو".

وذلك بالتعاون مع شركة "فيست غروب" الروسية للروبوتات.

وقام خبراء "فيست غروب" أولا بإعادة تجهيز شاحنة "كاماز" الكلاسيكية لتكون جاهزة للسير الذاتي الأوتوماتيكي. لذلك تم تركيب أجهزة مسح الطريق والرادارات وأجهزة الملاحة من صناعة الشركات العالمية المصنعة لأجهزة التعرف Continental، Quanergy، Trimble فضلا عن الأجهزة من تصنيع شركة "فيست غروب" نفسها.

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ثم جرت تجربة الشاحنة ذاتية القيادة في مركز "سكولكوفو" للمبتكرات في ضواحي موسكو حيث يتوفر ميدان خاص باختبار السيارات ذاتية القيادة من كافة الأنواع.

ثم انضم إلى المشروع العلماء من جامعة "نزاربايف" الكازاخستانية الذين اختبروا الشاحنة في ميدانهم التدريبي بعد أن زودوها بنظام الرؤية الكمبيوترية التي تجعل الشاحنة قادرة على التعرف على البشر والحيوانات والحواجز وعلامات الطرقات وتفادي الاصطدام بها.

وقال ناطق باسم شركة "كاماز" إن تصميم الشاحنات ذاتية القيادة يسمح باستخدامها لنقل الحمولة داخل المرافق الإنتاجية وتحقيق برامج رقمنتها.

المصدر: سلاح روسيا