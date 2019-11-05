الصين تستعرض أحدث طائراتها الحربية (فيديو)

كشفت مجموعة Hongdu الصينية خلال معرض الرحلات الجوية الذي عقد في نانتشانغ مؤخرا عن أحدث مقاتلة صينية صغيرة متعددة المهام.

وأوضح الخبراء في Hongdu أن L-15B الذين استعرضوا قدراتها على الطيران مؤخرا أنها نموذج معدل عن طائرات التدريب القتالية L-15 التي طرحت عام 2017 في أحد مصانع الشركة بنانتشانغ.

وأشاروا إلى أن الطائرة طورت بالتعاون مع مكتب "ياكوفليف" الروسي لصناعة الطيران، وشركة "بروغريس" الأوكرانية، حيث عمل الخبراء الروس مع نظرائهم الصينين على تطوير هيكل الطائرة وأنظمتها الملاحية والإلكترونية، فيما زودتها الشركة الأوكرانية بالمحركات النفاثة.

ويمكن لهذه الطائرة التحليق بسرعة تصل إلى 1480 كلم/سا، ولديها 11 نقطة تعليق للأسلحة والقنابل والصواريخ، وأنظمة متطورة للتحكم بالأسلحة الموجهة، ويمكن الاعتماد عليها كطائرة صغيرة مقاتلة، وكطائرة لتدريب الطيارين.

topwar.ru

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ويرى الخبراء أن هذه الطائرة تشبه في بعض مواصفاتها وقدراتها طائرات التدريب القتالية الروسية "ياك-130" التي تصنف من بين أفضل الطائرات الصغيرة المتعددة المهام في العالم.

المصدر: topwar.ru