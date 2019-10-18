Sikorsky تستعرض إحدى أسرع المروحيات في العالم (فيديو)

استعرضت شركة Sikorsky الأمريكية نموذجا لطائرة مروحية طورتها بالتعاون مع "بوينغ" لتكون واحدة من أسرع المروحيات في العالم.

وتبعا للشركة المصنعة فإن طائرة RAIDER X الجديدة قادرة على الوصول إلى سرعة 463 كلم/ساعة بفضل تصميمها المميز الذي يعتمد على زوج من المراوح الكبيرة المثبتة من الأعلى ومروحة للدفع الخلفي.

كما ستمتلك هذه المروحية قدرة كبيرة على المناورة والتخفي عن الرادارات بفضل المواد الخاصة التي صنع منها هيكلها، والتي تمتص الموجات الرادارية، وبفضل أجهزة التشويش ورصد الرادارات المتطورة التي ستحصل عليها.

إقرأ المزيد

وكانت "بوينغ" وSikorsky قد استعرضتا أول إقلاع لهذه المروحية في مارس الفائت، وأشارتا إلى أن النماذج الموجودة منها حاليا هي نماذج تجريبية، وفي حال نجاحها في الاختبارات ستكون أساسا لمروحيات قتالية قادرة على حمل 12 عسكريا بكامل عتادهم.

المصدر: لينتا. رو