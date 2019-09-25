شاهد قدرات "ياك-130" الروسية

نشرت قناة "زفيزدا" مقطع فيديو يظهر القدرات المذهلة لطائرات التدريب والقتال القريب الروسية "ياك-130".

ويظهر في الفيديو قدرات هذه الطائرات على المناورة وأداء أصعب الحركات البهلوانية في الجو، ومحاكاتها للمناورات التي تمكنها من التخلص من طائرات وصواريخ العدو أثناء المعارك الحقيقية.

كما يبين المقطع إمكانية استخدام هذا النوع من الطائرات لخوض المعارك الجوية وتدمير مختلف أنواع الأهداف، بما فيها الأهداف الطائرة الصغيرة كالدرونات والصواريخ الموجهة والمجنحة.

وكانت روسيا قد طوّرت "ياك-130" لتعمل كطائرة لتدريب الطيارين على التحليق بمختلف الطائرات الحربية، بما فيها طائرات الجيل الرابع والخامس.

Sputnik Ramil Sidikov

وتملك هذه الطائرة أنظمة أمان متطورة تساعدها في التحليق بشكل ذاتي في حال عجز الطيار عن التحكم بها أثناء التحليق، كما يمكنها حمل 3000 كلغ من الذخائر والصواريخ والقنابل الموجهة وغير الموجهة عبر 8 نقاط تتوزع على هيكلها.

المصدر: زفيزدا