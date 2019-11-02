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الجيش الروسي يتسلم "فيربا" النقالة الحديثة للصواريخ المضادة للجو

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الروسي يتسلم
Sputnik Vitaly Timkiv
صورة أرشيفية
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أعلن قائد الجيش الـ11 في المنطقة العسكرية المركزية، أندريه كولوتوفكين، أن أحد الألوية لديه يتسلم حتى نهاية العام الجاري طقم منظومات "فيربا" النقالة للصواريخ المضادة للجو.

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كما يتسلم  دبابات "تي – 72 بي 3" المطورة المزودة بأجهزة الحماية من الصواريخ و8 عربات قتالية مطورة للمشاة من طراز " بي إم بي 2 إم".

يذكر أن منظومة "فيربا" للصواريخ المضادة للجو التي تحل في الجيش الروسي بدل منظومات "ستريلا" النقالة للدفاع الجوي و"فيربا" مخصصة لتدمير الطائرات التكتيكية والمروحيات الضاربة والصواريخ المجنحة والدرونات.

وبمقدورها كذلك إصابة الأهداف الجوية المصنوعة بتكنولوجيا "ستيلز" للتخفي عن الرادارات على ارتفاع  يتراوح بين 10 أمتار و4.5 كيلومتر.

وتم تزويد المنظومة برأس قتالية عاملة بالموجات تحت الحمراء ومحمية من التشويش الليزري.

المصدر: زاشيشات روسيا

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