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افتتاح منتدى صناع الأسلحة الروسية في مدينة إيجيفسك

أخبار روسيا

افتتاح منتدى صناع الأسلحة الروسية في مدينة إيجيفسك
Sputnik Aleksey Nikolsky
صورة أرشيفية
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افتتح يوم 18 سبتمبر في عاصمة جمهورية أودمورتيا الروسية إيجيفسك المنتدى السنوي لصناع الأسلحة.

ويصادف عقد المنتدى العام الجاري حلول الذكرى المئوية لميلاد مصمم الأسلحة الروسي البارز، ميخائيل كلاشينكوف. ويتوقع أن يزور المنتدى آلاف الضيوف من كافة أنحاء روسيا إلى جانب كبار المسؤولين، وبالدرجة الأولى الرئيس الروسي  فلاديمير بوتين، الذي يعقد على هامش المنتدى  اجتماعا للجنة اتحاد رجال الأعمال الروس.

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ومن بين ضيوف المنتدى مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، ووزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منتوروف،  ورئيس بنك "سبيربنك" الروسي غرمان غريف، ورئيس جمهورية أودمورنيا الأكسندر بريتشالوف وعدد من مديري الشركات والمؤسسات التابعة لمجمع الصناعات الحربية الروسية.

ويحتفل سكان مدينة إيجيفسك في الفترة ما بين 18 و22 سبتمبر بعيد صناع الأسلحة. ويتضمن برنامج العيد سلسلة من الفعاليات، بما فيها معارض الأسلحة والمعدات الحربية والفعاليات الرياضية والفنية.

 وصرح، ألكسندر بريتشالوف، رئيس جمهورية أودمورتيا وعاصمتها إيجيفسك أن الأخيرة تنتج غالبية الأسلحة الخفيفة الروسية و10% من سوق الأسلحة الخفيفة العالمية و70% من سوق منظومات الدفاع الجوي الروسية.

المصدر" سلاح روسيا

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