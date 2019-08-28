روسيا تبني مصنعا لإنتاج "كلاشنيكوف" في السعودية

قال رئيس الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري - التقني دميتري شوغايف إن موسكو تعول على بناء مصنع لإنتاج البنادق الآلية من طراز "كلاشنيكوف 103" في المملكة العربية السعودية.

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كما أعلن شوغايف، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر كذلك أن يجري في فنزويلا افتتاح مصنع لبندقية كلاشينكوف في الفترة بين عامي 2020-2021.

وأضاف للصحفيين في معرض "ماكس-2019" الدولي للطيران، أن روسيا تواصل تنفيذ عقود إصلاح المعدات العسكرية للجيش الفنزويلي، موضحا أن موظفي الشركات الروسية يعملون الآن حول هذا الموضوع.

وتابع:" توجد لدينا عقود قائمة مع فنزويلا، وبقدر ما يسمح به الوضع اليوم، نواصل العمل للحفاظ على الجاهزية القتالية للمعدات التي تم تسليمها. هذه الدولة لديها معدات روسية للدفاع الجوي، وهي " أنتي-20500" ذاتها نسخة التصدير من "إس-300"، التي تتطلب الحفاظ على الجاهزية القتالية، وهناك أيضا المروحيات والطائرات، وكل هذه المعدات تتطلب إصلاحا وتوريد قطع غيار"​​​.

وأشار رئيس الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري-التقني إلى أن "فرق المؤسسات الصناعية الروسية" تعمل في فنزويلا للمساعدة على إصلاح المعدات للنظراء الفنزويليين.

المصدر: سبوتنيك