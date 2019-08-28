ظهرت المقاتلة الروسية الواعدة والفريدة من نوعها "سو–47" على أرضية معرض الطيران الدولي "ماكس–2019" الذي تتواصل فعالياته منذ الأمس في ضواحي موسكو.

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ورصد مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عملية سحب هذه المقاتلة الحديثة إلى الساحة المخصصة للعرض.

وتعد المقاتلة "سو–47" إحدى أكثر الطائرات غير التقليدية على مستوى العالم، حيث تتميز بتصميم أجنحتها بطريقة عكسية، ما يحسن من القدرة على التحكم في الطائرة أثناء السرعات المنخفضة، ويؤثر إيجابيا أيضا على خصائص إقلاعها وهبوطها.

يذكر أن النسخة التجريبية لهذه المقاتلة الفريدة صنعت في عام 1997، وهي محفوظة الآن في متحف "غروموف" المتخصص.

المصدر: نوفوستي