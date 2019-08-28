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بالفيديو.. تحليق مقاتلة الشبح "سو-57" في استعراض مذهل

أخبار روسيا

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قامت المقاتلة الروسية الحديثة من الجيل الخامس "سو-57" بتحليق تدريبي، أظهرت خلاله قدراتها وميزاتها في الطيران.

ويظهر الفيديو لحظة إقلاع الطائرة وتحليقها وقيامها بحركات فنية في الجو بعناصر ما يسمى بـ "الانقضاض الحلزوني".

وتم التحليق الأول لمقاتلة "سو-57" الروسية عام 2010. ويؤكد مصنعوها أن المزيج من القدرة على المناورة والقيام بتحليق أسرع من الصوت، وكذلك المجموعة الحديثة من المعدات الموجودة على متنها، إضافة إلى قدرتها على تجنب الرادارات، كلها عوامل تضمن تفوق المقاتلة الروسية على المقاتلات الأخرى من جيلها.

المصدر: نوفوستي

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