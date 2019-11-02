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الجيش الأمريكي يغير عيار ذخيرته لمتانة السترات الواقية الروسية

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الأمريكي يغير عيار ذخيرته لمتانة السترات الواقية الروسية
Youtube.com
صورة أرشيفية
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قالت وسائل الإعلام الأمريكية إن الجيش الأمريكي يعمل على تصميم ذخائر عيار 6.8 ملم التي ستحل محل رصاصات عيار 5.56 المشهورة في حلف الناتو.

وقرر الأمريكيون تغيير عيار الرصاص لأن الجيشين الروسي والصيني تزودا بسترات واقية لا يمكن أن تخترقها أعيرة 5.56.

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وأضافت وسائل الإعلام الأمريكية أن السلاح الذي سيحل محل بندقية M4A1 الآلية ورشاش M249 سيزود بطلقات عيار 6.8 ملم.

وقد تم اختيار شركات مرشحة لإنتاج الطلقات من عيار أكبر. وهي  General Dynamics/True Velocity و Textron و Sig Sauer.

ويعتبر الخبراء الأمريكيون أن طلقة عيار 5.56 قد فات أوانها. وأنها بحاجة إلى تطوير كي تستطيع اختراق السترات الواقية الحديثة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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