أبرز ما يميز مروحية "كا-52" التي تسعى مصر للحصول عليها

تتشاور روسيا ومصر حاليا بشأن توريد مروحيات Ka-52 الهجومية لتعمل مع حاملات "ميسترال" المصرية، فما أبرز ما يميز هذه المروحيات؟

ويشير الخبراء إلى أن هذه المروحيات تصنف من بين أفضل الطائرات القتالية في العالم، فهي تعمل كمروحيات هجومية، وتستخدم كطائرات حربية متعددة المهام، وتمكنها التقنيات الحديثة التي زودت بها من العمل كمركز قيادة طائر قادر على الاتصال والتنسيق بين الطائرات والمحطات الأرضية.

ويمكن لـ "كا-52" العمل في مختلف الظروف الجوية والمناخية، والتحليق بسرعة 300 كلم/ساعة والوصول إلى ارتفاع 5000 م، بفضل زوج من المراوح العلوية التي يصل طول قطر كل منها إلى 14.5 م، ويمكن طي شفراتها لتشغل مساحات أقل في النسخ البحرية من هذه المروحية.

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وحصلت هذه على أجهزة توجيه ورصد بصرية وحرارية، ومدفع رشاش من عيار 30 ملم، وصواريخ موجهة وغير موجهة مضادة للدبابات والمدرعات والأهداف البحرية والأرضية، إضافة إلى صواريخ مضادة للطائرات.

كما يمكن تثبيت أنواع مختلفة من القنابل والصواريخ والأسلحة على هذه المروحيات بفضل جناحيها المزودين بـ 6 نقاط مخصصة لهذا الغرض.

المصدر: وكالات روسية