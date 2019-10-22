ماذا يخفي أحد أغرب المخلوقات في العالم؟

حقق علماء اكتشافا مذهلا يمكن أن يجعل أحد أغرب الحيوانات في العالم، "آيآي" (aye-aye)، أكثر غرابة بامتلاكه إصبعا سادسة مخفية عن مرأى الجميع.

وأصبح ليمور مدغشقر ذو الستة أصابع، أول حيوان من الرئيسيات يمتلك إصبعا إضافية.

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن أنواع aye-aye تمتلك إصبعا سادسة صغيرة تسمى "الرؤوس الزائفة"، والتي قد تساعدها في التشبث بالفروع أثناء تحركها فوق الأشجار.

The aye-aye has a sixth digit, or "pseudo-thumb" that may help it grip trees, showing how much we have left to learn about anatomy https://t.co/3jPdpkzABF — National Geographic (@NatGeo) October 21, 2019

وتوجد لدى حيوانات الليمور النادرة للغاية أسنان متنامية باستمرار، وآذان كبيرة وأياد غريبة بأصابع رفيعة وطويلة المدى، تستخدمها في البحث عن اليرقات على الأغصان.

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ويعتقد السكان المحليون أن المخلوقات الغريبة هذه هي نذير الموت، وأن ظهورها في قرية معينة هو علامة على أن أحدا منهم سيموت.

وقال البروفيسور آدم هارتستون روز، من جامعة ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا: "إن aye-aye المفعمة بالحيوية لديها أغرب يد بين الرئيسيات. وتطورت أصابعها لتكون متخصصة للغاية".

ودرس الباحثون الأوتار التي تؤدي إلى الأيدي الغريبة لدى aye-aye، حيث لاحظوا أن أحد الأوتار انحرف نحو هيكل صغير على الرسغ. وشرّح الفريق 6 أفراد من aye-aye، واستخدم التصوير الرقمي حيث وجد أن الهيكل يتحرك كثيرا مثل الإبهام البشري.

وهذه أول إصبع إضافية موجودة على الإطلاق في الرئيسيات.

وفحص الباحثون الإناث والذكور من مختلف الأعمار، ووجدوا الإصبع نفسها في كلتا اليدين اليسرى واليمنى.

وقالوا إنه لأمر مدهش العثور على الإصبع السادسة الموجودة لدى aye-aye (أغرب جميع القرود) طوال الوقت، دون أن يلاحظها أحد حتى الآن.

ونشرت النتائج في المجلة الأمريكية للأنثروبولوجيا الفيزيائية.

المصدر: ديلي ميل