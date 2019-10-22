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قرار بإنتاج "إف – 35" على دفعات كبيرة يؤجل إلى عام 2021

العلوم والتكنولوجيا

قرار بإنتاج
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صورة أرشيفية
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لا تستطيع شركة لوكهيد مارتن الانتقال إلى الإنتاج المتسلسل لمقاتلة F-35 Lightning II.

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أفادت بوابة janes.com الإلكترونية الأمريكية يوم 20 أكتوبر بأن اتخاذ القرار بإطلاق الإنتاج الصناعي على دفعات كبيرة لمقاتلة "إف – 35" المصنوعة على أساس تكنولوجيا ستيلز يؤجل إلى عام 2021.

وكان من المخطط أولا للبدء في تجميع الطائرة على دفعات كبيرة في ديسمبر العام الجاري. إلا أن استحالة إجراء مرحلة Joint Simulation Environment (JSE) لاختبار الطائرة أجبرت صناعها على تأجيل قرار بإنتاج المقاتلة على دفعات كبيرة إلى نهاية عام 2020 أو مطلع عام 2021.

وتقضي مرحلة JSE باختبار المقاتلة على خلفية التعامل الكثيف بين الطائرة من جهة والشبكات المتكاملة والكثيفة للدفاع الجوي من جهة أخرى. لكن مثل هذه الظروف لا يمكن محاكاتها إلا في ميادين تدريب  خاصة يتوقع أن تكون جاهزة  بحلول صيف عام 2020.

يذكر أن عملية تجميع مقاتلات F-35A Lightning II  على دفعات صغيرة تجري منذ عام 2007 . وأنتجت عام 2019 في إطار الدفعة الحادية عشرة 141 مقاتلة، من بينها 102 مقاتلة من طراز "إف – 35 آ"، 25 مقاتلة من طراز "إف – 35 بي"، 14 مقاتلة من طراز "إف – 35 سي".

المصدر: سلاح روسيا

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