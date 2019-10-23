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توضيح لغز ظهور القباب العملاقة

العلوم والتكنولوجيا

توضيح لغز ظهور القباب العملاقة
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صور القمر الصناعي WorldView للجزء الفرعي من منطقة تنفيس Bogoslof بالقرب من المكان الذي تم فيه تسجيل إشارات الفقاعة
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اكتشفت مجموعة من الباحثين في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وجامعة ألاسكا أن الفقاعات التي تتشكل عند ثوران البراكين تحت الماء تظهر قبابا عملاقة من المياه على سطح البحر.

ويفيد موقع Phys.org، بأن العلماء وضعوا ميكروفونات تحت سطح الماء بجانب بركان "بوغوسلوف" الذي يعتبر جزءا من جزر ألوتيان. وجزء البركان المغمور بالماء يقع على عمق 5 كيلومترات. وعند ثوران البركان عام 2017 التقطت الميكروفونات موجة تحت صوتية مجهولة المصدر.  ولكن اتضح فيما بعد أنها صادرة عن فقاعات تكونت تحت سطح الماء كانت ترتفع نحو الأعلى إلى السطح مع زيادة كبيرة في حجمها.

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وعندما تبلغ الفقاعة الكبيرة الطبقة العليا من الماء، تتكون قبة كبيرة من الغازات تنكمش وتتوسع عدة مرات قبل انفجارها. وقد تمكن العلماء من رصد فقاعة بلغ قطرها 440 مترا.

ويذكر أن طاقم سفينة البحوث العلمية "الباتروس" رصد "انتفاخا" في الماء بالقرب من جزر ألويتان، كان حجمه يعادل مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة.

المصدر: لينتا. رو

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