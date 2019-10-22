كوريا الجنوبية تكشف عن مدرعة سريعة ببرج غير مأهول

كشفت كوريا الجنوبية لأول مرة في معرض ADEX -2019 الدفاعي عن مجسم لعربة KAAV-II التي تستخدم لنقل أفراد مشاة البحرية.

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وقالت صحيفة Naval News إن المدرعة الجديدة ستحل محل ناقلة الأفراد المدرعة AAV التي تم تصنيعها بناء على ترخيص أمريكي.

وحسب الصحيفة فإن العربة قادرة على نقل 21 جنديا من مشاة البحرية و3 أفراد من طاقمها.

At #ADEX2019, the air and defense exhibition currently held in Seoul, #SouthKorea, local company #Hanwha_Defense unveiled a scale model of the future KAAV II amphibious assault vehicle ⚓️🇰🇷 https://t.co/klOSZZ73vz — Naval News (@navalnewscom) October 16, 2019

وبلغت سرعتها القصوى 70 كلم/ساعة على الأرض و25 كلم/ساعة في الماء. ويمكن أن تقطع العربة مسافة 480 كيلومترا على الأرض وتبقى على سطح الماء لمدة ساعتين. وتزود العربة بجنزير مطاطي وذلك بغية التخفيض من وزنها. وببرج غير مأهول فيه مدفع أوتوماتيكي عيار 40 ملم.

ومن المخطط له إتمام تصميم المدرعة الجديدة في سبتمبر عام 2022. واختبارها عام 2028 لينطلق إنتاجها الصناعي بعد عام.

يذكر أن معرض ADEX -2019 الدفاعي الذي انتهت أعماله في سيئول كشف أيضا عن دبابة مستقبلية استخدمت في تصميمها تكنولوجيات ستيلز للتخفي عن الرادارات.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن المهندسين الروس يعملون حاليا على تصميم عربة واعدة لمشاة البحرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا