عربة "بي إم بي" الألمانية تتحول إلى دبابة مسيرة أمريكية

يمكن أن تتحول عربة المشاة القتالية الألمانية إلى دبابة مسيرة.

أفادت بذلك بوابة armyrecognition.com التي قالت إن شركة Rheinmetall الألمانية اندمجت مع شركة Raytheon الألمانية لطرح نسخة مطورة مسيرة من عربة المشاة القتالية من طراز Lynx KF41 في المناقصة.

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وتم تزويد النسخة بمنظومة الصواريخ المضادة للدبابات ومنظومة الحماية النشيطة ونظام الحماية السيبرانية وأجهزة التصويب للجيل الثالث والذخائر الحائمة.

وجاء في بيان أصدرته إدارة مناقصة OMFV أن العربة المسيرة تعمل بالتعاون مع المشاة في ميدان القتال، وأنها مخصصة لخوض القتال القريب والقيام بمناورات وإصابة الأهداف بأسلحة مختلفة. ويمكن التحكم فيها عن بعد أو من قبل طاقمها.

يذكر أن شركة Rheinmetall الألمانية كشفت عن عربة Lynx لأول مرة في معرض Eurosatory 2016 الفرنسي عام 2016 بصفتها نسخة قابلة للتصدير من عربة المشاة القتالية Puma. ويبلغ طولها 7.73 متر، عرضها 3.6 متر، ارتفاعها 3.3 متر، وزنها 38 طن.

وتتسع العربة لـ3 أفراد من الطاقم و6 أفراد من المشاة.

فيما يتعلق بنموذج Lynx KF41 فازداد طوله ليتسع 8 أفراد من المشاة.

المصدر:سلاح روسيا