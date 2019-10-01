الجيش الروسي يتسلم دفعة من الدبابات المطوّرة

أعلن القائد الأعلى للقوات الجوية البرية في الجيش الروسي، أوليغ ساليكوف، أن جيش بلاده تسلم دفعة جديدة من الدبابات الحديثة.

وفي بيان مع الصحافة قال المسؤول إن قوات المدفعية والدبابات في الجيش الروسي تسلمت عام 2019 أكثر من 400 عربة قتالية حديثة، منها دبابات T-90M وT-72B3M المطوّرة، ودبابات من طراز T-80BVM، عربات لنقل القوات البرية من نوع BMP-1A.

وأشار المسؤول إلى أن وزارة الدفاع في البلاد وقعت في يونيو العام الجاري عقدا مع شركة "أورال فاغون زوفود" لإصلاح وتعديل دبابات T-90A، وتطوير هذه المركبات لتصبح من مرتبة دبابات T-90M.

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وتجدر الإشارة إلى أن المصمم والمهندس الشهير في شركة "أورال فاغون زوفود"، أندريه تيرليكوف، كان قد أطلع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في أغسطس الفائت على أحدث النماذج من دبابات T-72B3 المعدلة، وخصوصا الطراز M الذي زود بأجهزة إنذار مبكر متطورة لحمايتها من الصواريخ والقذائف الموجهة، إضافة إلى أجهزة توجيه ورصد تعمل بكاميرات حرارية وكاميرات الأشعة ما تحت الحمراء.

المصدر: زفيزدا