تدشين مركز لتدريب الضفادع البشرية في داغستان الروسية

نفذ جنود الضفادع البشرية لأسطول بحر قزوين العام الجاري لأول مرة الرماية بالذخائر الحية في مركز تدريب جديد.

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وشارك في التدريب الأول 18 غواصا تدربوا في آن واحد على تدمير العدو تحت الماء.

وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسية إن أفراد القوات الخاصة استخدموا في التدريبات بزات خاصة مزودة بنظام التنفس المغلق وارتدوا سترات مدرعة خاصة.

ومن بين الأسلحة التي استخدموها مسدس إس بي بي – 1 تحت المائي الخاص ورشاش أ بي إس – 55.

ويرمي المسدس بأسهم إلى مسافة 17 مترا. أما الرشاش الذي يضم مخزونه 26 طلقة فيرمي إلى مسافة 26 مترا.

وبلغت مسافة مركز التدريب 2200 متر مربع. ويمكن أن يتدرب فيه في وقت واحد 90 فردا. ويعد المسبح بعمق 10 أمتار عنصرا رئيسا في المركز ويمكن أن تخلق فيه أية ظروف تحاكي بحر قزوين صيفا وشتاء. كما يمكن أن توضع في قعره مجسمات للسفن حيث يتدرب الضفادع البشرية على تلغيمها وفك الألغام.

وقال الناطق إن أسطول بحر قزوين يمتلك فريقا خاصا بمكافحة عمليات التخريب من شأنه ضمان أمن سفن الأسطول الراسية في الموانئ.

المصدر: روسيسكايا غازيتا