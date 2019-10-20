تركمانستان تعدل عربات BTR القتالية

كشفت قوات الجيش التركمانستاني خلال تدريبات Türkmen edermen التي جرت هذا العام عن نماذج من ناقلات الجنود السوفيتية المعدلة BTR-80.

وبالنظر للصور التي انتشرت لتلك الآليات نلاحظ أنها حصلت على تصفيح خاص لحمايتها من الصواريخ والقذائف المضادة للآليات والدروع، كما زودت بمنظومات SARP التركية التي تحوي أجهزة رصد بصري وحراري، وأجهزة قياس مسافات ليزرية.

وزودت تلك الآليات أيضا بمنظومات اتصال متطورة، ورشاش "كلاشينكوف" من عيار 7.62 ملم، ورشاش من عيار 30 ملم، يمكن التحكم بهما عن بعد أو من داخل العربة عبر موجهات لاسلكية.

وتعتبر عربة BTR-80 السوفيتية التي صنعت في ثمانينيات القرن الماضي من أشهر ناقلات الجنود التي تستخدم في العديد من جيوش العالم حتى اليوم، ويبلغ وزن هذه الآلية 13.6 طن، ويمكنها الحركة ونقل الجنود في أصعب المناطق وأكثرها وعورة، والسير بسرعة تصل إلى 80 كلم/ساعة، كما يمكنها أن تعوم في المياه وتسبح بحمولتها الكاملة بسرعة تصل إلى 9 كلم/ساعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا