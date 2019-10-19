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إيران تكشف عن روبوت مقاتل وانتحاري

العلوم والتكنولوجيا

إيران تكشف عن روبوت مقاتل وانتحاري
Youtube
صورة أرشيفية
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تقدمت الصناعة الإيرانية كثيرا ليس في مجال إنتاج درونات انتحارية فحسب بل وفي إنتاج روبوتات مقاتلة قادرة على توجيه ضربات إلى الأهداف الأرضية والجوية والبحرية.

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وكانت إيران قد أقامت مؤخرا معرضا كشف عن إنجازات البلاد في مجال تصنيع الروبوتات الخفيفة حيث أثارت انتباه ضيوف المعرض مدرعة Heidair-1 الخفيفة المسيرة سداسية العجلات. ويمكن أن يزود هذا الروبوت بمختلف الأسلحة. وعلى سبيل المثال فإن الصور الفوتوغرافية التي نشرها المكتب الصحفي للقوات المسلحة الإيرانية أظهرت تزويده برشاش "آكا – 47".

وقال المكتب إن مكافحة الدبابات هي مهمة رئيسة توكل إلى الدرون الانتحاري الذي يقترب من المدرعات المعادية ليفجرها بعبوة ناسفة شديدة الانفجار.

وإضافة إلى ذلك فإن روبوت Heidair-1 يمكن أن يتعاون مع درونات الاستطلاع التي تبحث عن الأهداف وترسل معلومات عنها للروبوت الانتحاري الخفيف، مشيرة إلى مسار أمثل للوصول إليه.

المصدر: سلاح روسيا

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