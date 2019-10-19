إيران تكشف عن روبوت مقاتل وانتحاري

تقدمت الصناعة الإيرانية كثيرا ليس في مجال إنتاج درونات انتحارية فحسب بل وفي إنتاج روبوتات مقاتلة قادرة على توجيه ضربات إلى الأهداف الأرضية والجوية والبحرية.

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وكانت إيران قد أقامت مؤخرا معرضا كشف عن إنجازات البلاد في مجال تصنيع الروبوتات الخفيفة حيث أثارت انتباه ضيوف المعرض مدرعة Heidair-1 الخفيفة المسيرة سداسية العجلات. ويمكن أن يزود هذا الروبوت بمختلف الأسلحة. وعلى سبيل المثال فإن الصور الفوتوغرافية التي نشرها المكتب الصحفي للقوات المسلحة الإيرانية أظهرت تزويده برشاش "آكا – 47".

وقال المكتب إن مكافحة الدبابات هي مهمة رئيسة توكل إلى الدرون الانتحاري الذي يقترب من المدرعات المعادية ليفجرها بعبوة ناسفة شديدة الانفجار.

وإضافة إلى ذلك فإن روبوت Heidair-1 يمكن أن يتعاون مع درونات الاستطلاع التي تبحث عن الأهداف وترسل معلومات عنها للروبوت الانتحاري الخفيف، مشيرة إلى مسار أمثل للوصول إليه.

المصدر: سلاح روسيا