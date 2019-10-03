أزاحت السلطات الإيرانية الستار عن 5 من معدات عسكرية حديثة، بينها مركبة تكتيكية مصفحة مضادة للرصاص الفولاذي، وسلمتها لقوات الجيش.

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية بتدشين 5 إنجازات حديثة لدى منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي التابعة للقوة البرية للجيش الإيراني في مقرها بطهران، وتسليمها إلى الوحدات المستفيدة منها في القوات المسلحة، وذلك في مراسم أقيمت بحضور نائب القائد العام للجيش، العميد محمد حسين دارس، وقائد القوات البرية في الجيش، العميد كيومرث حيدري.

وأوضحت الوكالة أن بين هذه المعدات العسكرية مركبة "رويين تن" التكتيكية الخفيفة والمضادة للرصاص الفولاذي، وقالت إن هذه العربة المصفحة "قوية وتتميز بقدرة عالية على المناورة وبهيكل قادر على حماية أرواح الركاب في ميدان المعركة ومن العمليات الإرهابية".

وتشمل هذه المعدات أيضا مركبة الروبوت الذكي "حيدر 1"، التي تتميز، حسب "إرنا"، "بأنها ذات 6 عجلات فعالة، وقادرة على نقل الحمولة والاستدارة 360 درجة وتملك قابلية تحديد المعوقات في الطريق".

كما تم خلال المراسم تدشين طائرة "فرباد" المسيرة التي تطلق من اليد، ونظام جديد للتشويش على المنظومات التجسسية والقتالية، ومنظومة "لبيك – 1" القادرة على توجيه الصواريخ بالغة الدقة.

المصدر: إرنا