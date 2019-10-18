الرادار الطائر الروسي الحديث يتحدى"الحارس الأمريكي"

قالت مجلة Military Watch Magazin الأمريكية إن روسيا تقوم حاليا بتحديث أسطول راداراتها الطائرة التابعة لنظام الإنذار الراداري المبكر.

وأشارت إلى أن طائرات الإنذار الراداري المبكر الروسية "آ-50" تعد طائرات فعالة، لكن عددها قليل. أما الرادارات الطائرة الأمريكية E-3 Sentry (الحارس) فتفوقها كما ونوعا.

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مع ذلك فإن القوات الجوية الفضائية الروسية تسلمت عام 2011 طائرات "آ-50" المطورة والمزودة برادار أقوى. فيما تعد تلك الطائرة رادارا طائرا انتقاليا لأن الجيش الروسي سيتسلم بحلول عام 2020 طائرة الإنذار الراداري المبكر من طراز "آ-100" التي قامت العام الجاري بأول رحلة جوية لها.

وليس بمقدور الطائرة الجديدة متابعة عدد أكبر من الأهداف الجوية فحسب بل ويمكنها البقاء في الجو مدة أطول.

وبمقدور "آ-100 الآن أن تتحدى " الحارس" الأمريكي. وعلى الرغم من أن غالبية مواصفات "آ-100" تعد سرية فإن الخبراء يفترضون أنها مزودة برادار شبكي نشيط يمكن أن يتابع الأهداف الجوية على مدى 650 كيلومترا. وتم نصب الرادار على طائرة "إيل – 76 إم دي – 90 آ" الحديثة، الأمر الذي يزيد إلى حد بعيد من إمكانات رادارها وفترة البقاء في الجو ويقلل الضغط على أفراد طاقمها بفضل تطبيق أنظمة أوتوماتيكية .

إلا أنه من غير المعلوم كيف تتعامل الرادارات الطائرة الحديثة مع طائرات شبحية مثل "إف – 35". لكن على كل حال فإن انطلاق الإنتاج المتسلسل لطائرة "آ-100" الروسية للإنذار الراداري المبكر سيجبر الولايات المتحدة على تسريع عملية إنتاج جيل جديد من الرادارات الطائرة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا