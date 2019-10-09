سلاح الجو الأمريكي بصدد تصميم مقاتلة للجيل السادس

استحدثت قيادة سلاح الجو الأمريكي إدارة تتخصص في تصنيع مقاتلة للجيل السادس ستصمم رقميا وانطلاقا من مبدأ البنية المفتوحة.

وقالت صحيفة Defense News الأمريكية إن المبدأ المذكور سيسمح بتسليم سلاح الجو مقاتلة جديدة كل 5 أعوام وليس كل 15 عاما، كما هو الحال في الوقت الراهن.

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وأوضحت أن المهندسين الأمريكيين يصممون ويختبرون عادة المقاتلات وغيرها من الطائرات الحربية على مدى 15 عاما. أما المشروع الرقمي الجديد الذي تعمل الإدارة على تحقيقه فسيسمح بتقليص تلك الفترة حتى 5 أعوام.

ويتوقع أن تصمم مقاتلة الجيل السادس على أساس البنية المفتوحة، ما يعني أن أي شركة يوقع سلاح الجو معها اتفاقية لتصنيع طائرة، يحق لها إدخال تعديلات على النموذج المعمول به وتطوير مواصفاته ومدى أسلحته.

بينما لم يكشف سلاح الجو شروطا تطرح أمام مقاتلة الجيل السادس. ويفترض أن تصنع باستخدام تكنولوجيا "ستيلز" للتخفي عن الرادارات. وقد تكون الطائرة مأهولة وغير مأهولة وتبلغ سرعتها ما يفوق 5 أضعاف سرعة الصوت.

المصدر: سلاح روسيا