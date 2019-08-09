مواصفات درون "الصياد" الروسي بعيون وسائل الإعلام الغربية (فيديو)

نشرت بضع صحف غربية مقالات تحليلية تقيّم مواصفات درون "الصياد" الروسي الثقيل الذي قام مؤخرا بأول رحلة جوية له.

وقالت صحيفة Military Watch Magazine إن "الصياد"، شأنه شأن مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس، يعتبر طائرة ثقيلة جديدة مبدئيا تم تصميمه بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.

وجاء في مقال نشرته الصحيفة إن الدرون الروسي بمقدوره أداء وظائف متنوعة، بما فيها تقديم دعم لمقاتلة "سو- 57" في الجو عند توغلها في أجواء العدو وتحقيق التفوق في الجو. كما بوسعه تنفيذ مهام ضاربة مستقلة.

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وقالت الصحيفة إن من غير المعلوم لحد الآن ما أنواع الأسلحة التي يتزود بها الدرون الجديد.

وجاء في مقال نشرته صحيفة Militare Watch أن روسيا تسعى إلى تحويل طائرتها "سو-57" إلى مقاتلة الجيل السادس بشرط أن يتعاون معها درون "الصياد" الثقيل الذي يحتمل أن يقوم بأداء وظيفة محورية تجعل المقاتلة تتفوق على مثيلاتها.

فيما حللت صحيفة The Drive ملامح "الصياد" الخارجية حيث أشارت إلى طلائه المميز المختلف عن الطلاء الظاهر في صور فوتوغرافية نشرت في يناير الماضي، كما لاحظت مستشعريْن مركبيْن في الحافة الأمامية للجناحين بغية قياس المواصفات الجوية للطائرة.

أما صحيفة Army Recognition فأشارت إلى اختلاف الدرون الثقيل الروسي عن مثيله الأمريكي المسمى "المفترس". وقالت إن الدرون الروسي يستخدم تكنولوجيا ستيلز للتخفي عن الرادارات ولا تستبعد تزويده بوسائل الحرب الإلكترونية القوية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا