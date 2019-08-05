درون "الصياد" الروسي يقلع من جديد!

أكدت مصادر في وزارة الدفاع الروسية نجاح اختبارات جديدة لأحدث طائرة روسية ضاربة، الملقبة بـ "الصياد".

وتبعا للمصادر فإن الطائرة أجرت الاختبارات في أحد المطارات التابعة لوزارة الدفاع الروسية، وخلال الاختبار نجحت بالتحليق لمدة 20 دقيقة، وعلى ارتفاعات وصلت إلى 600 متر، وتمكنت من الدوران عدة مرات حول المطار، لتهبط بعدها بنجاح.

ونوهت إلى أن هذا الإقلاع ليس الأول من نوعه للطائرة المذكورة، فربيع العام الجاري أقلعت أيضا في رحلة قصيرة استمرت بضع دقائق، قام خبراء من خلالها بالتحقق من معداتها وأجهزة اتصالها وجاهزية محركاتها وأدوات توجيهها.

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ظهرت الصور الأولى لهذه الطائرة عام 2018، ومن المعروف أنها طوّرت من قبل شركة "سوخوي" الروسية لتكون طائرة ضاربة من دون طيار، بوزن 20 طنا تقريبا، قادرة على التحليق لمسافات بعيدة، بسرعة تزيد عن 1000 كلم/ساعة.

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وستزود "الصياد" بأجهزة رصد ليزرية وبصرية وأجهزة تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء، كما ستزود برادارات متطورة شبيهة بتلك الموجودة لدى مقاتلات الجيل الخامس الروسية "سو-57".

المصدر: إزفيستيا