البحرية الأمريكية اختبرت صاروخا جديدا مضادا للسفن

اختبرت البحرية الأمريكية بنجاح صاروخ Naval Strike Missile المضاد للسفن وذلك أثناء التدريبات التي أجريت في المياه الإقليمية لجزيرة غوام.

وجاء في بيان أصدرته قيادة أسطول المحيط الهادئ الأمريكي أن سفينة بحرية تابعة لقوات خفر الشاطئ الأمريكي استعرضت إمكانات صاروخ NSM في 1 أكتوبر أثناء التدريبات.

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وحسب البيان فإن الصاروخ من هذا النوع أطلق لأول مرة في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

يذكر أن صاروخ NSM هو سلاح فائق الدقة بمقدوره اكتشاف السفن الحربية وتدميرها على بعد 100 ميل بحري ( ما يعدل 185 كيلومترا). ويحلق الصاروخ على ارتفاع منخفض جدا فوق سطح البحر. مع ذلك لديه القدرة على متابعة الوضع البحري بشكل دائم. ولديه جهاز توجيه ذاتي يساعده على تدمير الأهداف في ظروف تأثير التشويش الإلكتروني عليه.

المصدر: سلاح روسيا