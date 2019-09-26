مصدر: مدى صاروخ "أونيكس" يزداد ثلاثة أضعاف

أعلن مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، أن مدى الصاروخ المجنح الروسي الجديد "أونيكس-إم" البحري بلغ 800 كيلومتر وازدادت دقة إصابته للأهداف البحرية والبرية.

تفيد وكالة "تاس" الروسية للأنباء، بأن الصاروخ المجنح الجديد "أونيكس- إم" هو تطوير للصاروخ المجنح "أونيكس" الموجود في الخدمة الفعلية حاليا لدى القوات البحرية الروسية. وقد تم تطوير نظام التحكم بحيث أصبح يسمح بإصابة الأهداف بدقة عالية. كما زادت حماية الصاروخ من تأثير وسائل الحرب الإلكترونية.

وفقا للمصدر ستبدأ اختبارات الصاروخ الجديد خلال الأشهر المقبلة.

الصاروخ المجنح "أونيكس-إم" الجديد قادر على حمل رؤوس حربية تقليدية ونووية، وسرعته القصوى وكتلته بقيت كما في الصاروخ الأساسي "أونيكس".

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وكان مصدر في المؤسسة الصناعية العسكرية الإنتاجية العلمية، قد أعلن بأن هناك خططا لتحسين مواصفات الصاروخ "أونيكس" دون تحديدها. ووفقا لجهة الإنتاج بلغ المدى التجريبي للصاروخ "أونيكس" 300 كيلومتر وسرعته القصوى أكبر من سرعة الصوت بـ 2.5 مرة.

تجدر الإشارة إلى أن العمل بإنتاج منظومة P-800 الصاروخية وصواريخ "أونيكس" بدأ في الاتحاد السوفيتي عام 1982 ودخلت هذه المنظومة الخدمة الفعلية عام 2002. وتستخدم في السفن الحربية والغواصات على حد سواء.

المصدر: فيستي. رو