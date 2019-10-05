كندا تعرض في موسكو أحدث طائرة أعمال في العالم

تعتزم شركة Bombardier Business Aircraft الكندية المصنعة لطائرات الأعمال أن تكشف في معرض RUBAE بموسكو عن طائرتها الجديدة بعيدة المدى من طراز Global 7500.

وقالت صحيفة Show Observer إن طائرة Global 7500 تتسع لحوالي 19 راكبا وإن مدى تحليقها بلغ 14260 كيلومتر، ما يعد أطول مسافة لطائرات الأعمال. وإنها قادرة على تحقيق رحلات جوية بين نيويورك وهونغ كونغ وبين سنغافورة و سان فرانسيسكو بسرعة 1040.4 كيلومتر في الساعة.

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وتنوي الشركة أن تبيع حتى نهاية العام الجاري 15 أو 20 طائرة كما تنوي زيادة هذا العدد العام المقبل حتى 35 – 40 طائرة من طراز Global 7500.

يذكر أن معرض RUBAE الدولي لطيران الأعمال يقام في أكتوبر الجاري بمطار "فنوكوفو – 3" في ضواحي موسكو. ويشارك في المعرض صناع طائرات العمال وشركات الطيران بنحو 30 طائرة ومروحية. ويتوقع أن يزور المعرض نحو 8000 شخص.

جدير بالذكر أن شركة Bombardier Business Aircraft باعت أسهمها الخاصة بإنتاج طائرة الركاب ضيقة الهيكل لشركة "إيرباص" الأوروبية التي أطلقت عليها تسمية A220 وقررت التركيز على إنتاج طائرات الأعمال وقطارات سكك الحديد.

المصدر: سلاح روسيا