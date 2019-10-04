 
مباشر

العثور على قطع أثرية ذات محتوى غامض (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

العثور على قطع أثرية ذات محتوى غامض (فيديو)
Balearic Institute of Maritime Archeology Studies
العثور على قطع أثرية ذات محتوى غامض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mhm5

اكتشف علماء الآثار تحت الماء كنزا عمره 1700 سنة على بعد 50 مترا من سواحل مايوركا الإسبانية، وهو عبارة عن 93 جرة خزفية معظمها غير متضررة.

إقرأ المزيد
اليونان.. اكتشاف مدينة قديمة تحت الماء
اليونان.. اكتشاف مدينة قديمة تحت الماء

ويفيد موقع Science Alert، بأن العلماء عثروا على هذه الأواني عند حطام سفينة قديمة، مصفوفة بعناية في حوض سفينة صغيرة طولها 10 أمتار وقطرها 5 أمتار، ويبدو أنها كانت تعود لتجار كانوا ينقلون البضائع بين شبه الجزيرة الإيبيرية وروما، ويحتمل أن السفينة غرقت نتيجة تسرب المياه أو أعمال شغب على متنها.

وربما تحتوي هذه الأواني على مواد غذائية مثل النبيذ أو زيت الزيتون أو صلصة السمك المخمرة . وقد رفعها الخبراء من تحت الماء ووضعوها في مسبح مياه عذبة بمتحف مايوركا لحمايتها من تبلور الأملاح الضار. بعد ذلك يعكف العلماء على دراسة ما هو مكتوب على الأواني ويتفحصون محتوياتها.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

معارك على الهواء.. إليك أبرز مواقف ترامب مع الصحفيين