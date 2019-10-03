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درون صاروخي صيني جديد يثير ضجة في وسائل الإعلام

العلوم والتكنولوجيا

درون صاروخي صيني جديد يثير ضجة في وسائل الإعلام
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كشف العرض العسكري الذي أقيم يوم 1 أكتوبر في بكين عن درون استطلاع صيني حديث من طراز WZ-8.

ولاحظ الخبراء على ظهر الدرون بروزات افترضوا أنها مخصصة لتركيبه في أسفل قاذفة القنابل H-6N الصينية الصنع التي تم تطويرها من قاذفة "تو – 16" السوفيتية الصنع.

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ولفت أنظار الكثيرين غياب مآخذ الهواء في الدرون. وقال البعض إنه ليس بحاجة إليها لأنه صاروخ عامل بالوقود السائل وليس طائرة، وأنه مخصص للتحليق على ارتفاع عال جدا خارج مدى نيران غالبية الدفاعات الجوية.

ولا يستبعد الخبراء أن يستخدم الدرون للتجسس على مجموعات السفن في عرض البحر وحاملات الطائرات بصورة خاصة، وإرسال معلومات عن الهدف إلى منصات صواريخ DF-21D المضادة للسفن.

وبمقدور درون الاستطلاع بعد تنفيذ مهمته أن يحوم نحو مطار للهبوط فيه مثل مكوك "شاتل" الأمريكي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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