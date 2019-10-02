روسيا بصدد تصميم طائرة برمائية ضخمة

أفاد المكتب الصحفي في شركة الطائرات الموحدة، بأن مصنع "بيرييف" الروسي للطائرات، يعتزم تصميم طائرة برمائية يزيد وزنها لدى الإقلاع عن 1000 طن.

وستستطيع الطائرة من هذا النوع نقل الحمولة والركاب إلى مسافة بعيدة وبسرعة يمكن مقارنتها بسرعة طائرات الركاب العادية، مستغلة البنية التحتية للموانئ البحرية.

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وأشارت الشركة إلى أن مصنع "بيرييف" في تاغانروغ الروسية يشهد في الوقت الراهن عملية تحديث واسعة النطاق، وتم تجهيز خطوط التجميع الحديثة وتدريب الفنيين والمهندسين على استخدام المعدات الجديدة.

وأعادت إلى الأذهان أن مصنع "بيرييف" للطائرات الذي احتفل في 1 أكتوبر الجاري بالذكرى الـ85 لتأسيسه، أطلق عام 2016 إنتاج طائرات "بي–200 تشي إس" البرمائية القادرة على منافسة مثيلاتها في سوق الطائرات العالمية والمتمتعة بالطلب عليها داخل روسيا وخارجها.



يذكر أن "بي–200" هي طائرة برمائية تم تصميمها في مصنع "بيرييف" ومخصصة لإطفاء الحرائق وتقديم المساعدات العاجلة للبلدان والمناطق التي تعاني من الكوارث الطبيعية، كما يمكن استخدامها لأغراض البحث عن السفن والإسعاف ونقل الحمولة.

وبمقدور الطائرة الهبوط والإقلاع برا وبحرا، حيث يبلغ وزنها عند الإقلاع 43 طنا.

المصدر: سلاح روسيا