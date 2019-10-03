روسيا تبدأ عام 2020 في بيع رادارات بعيدة المدى لبعض البلدان العربية

صرح مصدر دبلوماسي عسكري لوكالة "تاس" أن روسيا ستبيع لبعض البلدان العربية، عام 2020، رادارات ما وراء الأفق من طراز "ريزونانس إن إي" القادرة على اكتشاف الصواريخ المجنحة وفرط الصوتية

وتابع المصدر: "تم توقيع اتفاقيات توريد رادارات (ريزونانس إن إي) مع عدد من بلدان الشرق الأوسط وستسلم لها تلك الرادارت بعد عام ونصف أو عامين"، ولم يكشف المصدر عن هذه البلدان، كما لم يتوفر لدى وكالة "تاس" تأكيد رسمي لتلك المعلومات.

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يذكر أن رادار "ريزونانس إن إي" الثابت المزود بهوائي شبكي يعمل بمجال الترددات المترية، وهو قادر على اكتشاف الأهداف الجوية الحديثة والمستقبلية، بما في ذلك الأهداف المصنوعة باستخدام تكنولوجيا "ستيلز"، والصواريخ الباليستية والمجنحة وفرط الصوتية. ويبلغ المدى الأقصى لاكتشاف الأهداف من قبل الرادار 1100 كيلومتر، كما أن بمقدوره مرافقة حتى 500 هدف.

وتخدم الرادارات من هذا النوع في القوات اللاسلكية التقنية بالمنطقة العسكرية الغربية والأسطول الشمالي للقوات المسلحة الروسية.

المصدر: سلاح روسيا