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صحيفة: روسيا اختبرت صواريخ "إس-500" في سوريا

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صحيفة: روسيا اختبرت صواريخ
Sputnik Sergei Malgavko
جهاز الرادار الراصد للأهداف على كافة الارتفاعات التابع لمظومة "إس-400"
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أفادت صحيفة "إزفيستيا" الروسية اليوم الأربعاء بأن الجيش الروسي أجرى في سوريا اختبارات ناجحة على أهم عناصر منظومة صواريخ "إس-500" للدفاع الجوي.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع والمجمع العسكري الصناعي الروسيين، أن الاختبارات كشفت عددا من الثغرات في عمل معدات المنظومة تسنى سدها في وقت قصير، مضيفة أن الاختبارات قد انتهت واعتبرت ناجحة.

وحسبما أوضح للصحيفة النائب السابق لقائد القوات الجوية الروسي الفريق أيتيتش بيجيف، فإن كافة المعدات قبل الشروع في تصنيعها، تخضع للاختبارات في ظروف العمل والظروف المناخية القاسية، مما يتيح اكتشاف نواقصها التي يجري تحديدها ودراستها وإزالتها لاحقا.

وأضاف بيجيف أن المناخ في سوريا يمثل من هذه الزاوية ميدان اختبار مثاليا كونه يتسم بدرجات عالية لحرارة الجو وكثرة الغبار، بينما تستدعي حالة النزاع المسلح المستمر ضرورة تشغيل الرادارات على مدار 24 ساعة.

ويرى خبراء عسكريون أن فعالية منظومة "إس-500" بأكملها تعتمد على أداء نقطة التحكم القتالي الناجح، وجهاز رادارها الجديد القادر على رصد الأهداف على كافة الارتفاعات.

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يذكر أن عناصر من منظومة "إس-500" سبق أن خضعت للاختبارات في مركز للتدريب والاستخدام القتالي للقوات الجوية الفضائية الروسية في مقاطعة آستراخان جنوبي البلاد.

وحسب تقارير إعلامية غربية، فإن منظومة "إس-500" تمكنت خلال الاختبارات من إصابة هدف على مسافة 481,2 كيلومتر، ما يزيد بـنحو 80 كيلومترا عن مدى أي نظام دفاع جوي قائم في العالم.

وأكدت الحكومة الروسية في وقت سابق أن الصناعة الحربية الوطنية ستبدأ بتسليم جيش البلاد منظومات "إس–500" العام المقبل.

المصدر: وكالات

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