روبوت مظلي يخدم في الجيش الروسي!

نشرت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية على "يوتيوب" مقطع فيديو أظهر إمكانيات المظلات الروسية الفريدة من نوعها.

وهناك روبوت مظلي أو بالأحرى جهاز أوتوماتيكي يتحكم في نزول المظلة على شكل جناح من دون تدخل الإنسان في العملية. ويقوم الروبوت المظلي بشد حبل أيسر أو أيمن أوتوماتيكيا حسب الموقع المحدد للهبوط.

وقال كبير المصممين في مصنع "بوليوت" للمظلات بمدينة إيفانوفو الروسية، أليكسي يسن، إن المظلة الجديدة بمقدورها إنزال حمولة بوزن 200 كيلوغرام من ارتفاع 8 آلاف متر وبسرعة تتراوح بين 140 و350 كيلومترا في الساعة. وعند ذلك لا يفوق الانحراف عن نقطة محددة 100 متر.

وفيما يتعلق بالمظلات الكلاسيكية على شكل قبة يزداد انحرافها أضعافا عن الموقع المحدد للهبوط.

وأظهرت القناة التلفزيونية مظلة أخرى تسمح بإنزال حاوية بداخلها إنسان وبحمولة 50 كيلوغراما، كأن ينزل معه مدفع هاون عيار 52 ملم أو صاروخ "كورنيت " المضاد للدبابات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا