بدء اختبار فرقاطة روسية جديدة مزودة بصواريخ "كاليبر"

شهد البحر الأسود بدء اختبار فرقاطة "إنغوشيا" الروسية الجديدة المزودة بصواريخ " كاليبر" الجنحة المطورة من مشروع "بويان إم" .

أفاد بذلك المتحدث الرسمي باسم أسطول البحر الأسود الروسي، ألأكسي روليف، الذي قال إن فرقاطة "إنغوشيا" الصغيرة خرجت من ميناء نوفوروسيسك لتبدأ الاختبارات البحرية مضيفا أن ذلك يعد أول إبحار مستقل للسفينة.

وأوضح أن طاقم الفرقاطة يتوجب عليه اختبار محرك السفينة ودفته ووسائل الاتصال والملاحة وغيرها من الأجهزة والأسلحة. وعلاوة على ذلك ستختبر المواصفات البحرية للسفينة.

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يذكر أن سفينة "إنغوشيا" تعد فرقاطة صغيرة ثامنة من مشروع ":بويان – إم" تم بناؤها في مصنع "زيلينودولسك" الروسي للسفن. وسبق لقيادة أسطول البحر الأسود أن تسلمت فرقاطتي "فيشني فولوتيك" و" أوريخوفو زويفو" من المشروع المذكور.

جدير بالذكر أن الفرقاطات الصغيرة التابعة لهذا المشروع تحمل صواريخ "كاليبر" المجنحة بعيدة المدى بمدى عمل يفوق ألفي كيلومتر. والغاية منها حماية المنطقة الاقتصادية للدولة الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا